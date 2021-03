Le futur sésame pour voyager ? Les autorités européennes présentent, ce mercredi à la Commission européenne, leur projet de certificat sanitaire, ou « passeport vert », pour voyager au sein de l’Union européenne cet été.

Personnes guéries, voyageurs vaccinés, test négatif… Le futur « pass sanitaire européen » doit être mis en place avant les vacances d’été, a annoncé le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton. En attendant, 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait déjà sur ce « passeport vert ».

Il s’agira d’un QR code, disponible sous forme électronique ou papier, pour respecter ceux qui n’ont « pas envie de mettre ça sur leur smartphone, et c’est leur droit », a indiqué Thierry Breton, ce dimanche lors du « Grand Rendez-vous » Europe 1-CNEWS-Les Echos. Gratuit, ce « passeport vert » sera disponible dans la langue de chaque pays, traduit en anglais, et « valable dans tous les pays de l’Union européenne », a-t-il détaillé. Ce précieux sésame permettra d’indiquer si une personne a été vaccinée contre le coronavirus (avec un vaccin approuvé par l’Agence européenne des médicaments), si elle a été guérie récemment de la maladie, et donc immunisée, ou enfin si elle a reçu un test négatif lui permettant de voyager en toute sécurité.

L’objectif est assez simple : faciliter les voyages au sein de l’Union européenne, cet été. « Le passeport numérique vert [nommé ainsi en référence aux « voies vertes » mises en place depuis mars 2020 par les Vingt-Sept pour la circulation des camions aux frontières] devrait faciliter la vie des Européens. Le but est de leur permettre progressivement de se déplacer en toute sécurité dans l’UE ou à l’étranger − pour le travail ou le tourisme », avait indiqué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le 1er mars dernier sur Twitter.

