Au service de réanimation de Toulouse (Illustration) — FRED SCHEIBER/SIPA

La pression de l'épidémie de Covid-19 sur les services de réanimation a continué à augmenter mardi, avec 20 patients de plus que la veille et à nouveau plus de 400 nouvelles admissions en 24 heures, selon Santé Publique France.

Au total, 4.239 malades infectés par le coronavirus étaient en réanimation dans les hôpitaux français mardi, au plus haut depuis la fin novembre 2020. Parmi eux, 435 y ont fait leur entrée en 24 heures, après déjà 401 la veille.

Un quart des patients en réanimation sont en Ile-de-France

Plus d'un quart de ces patients en réanimation (1.177) sont hospitalisés en Ile-de-France où la situation, particulièrement préoccupante, pousse les autorités sanitaires à organiser des transferts de patients vers d'autres régions. La situation est également tendue en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les Hauts-de-France, régions qui comptent respectivement 511 et 526 patients en réanimation.

Avec 2.005 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 25.492 malades du Covid à l'hôpital en France, contre 25.469 lundi.

320 nouveaux décès à l’hôpital en 24 h, 94 dans les Ehpad

320 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, et 94 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (EMS) depuis la dernière actualisation, mercredi. Au total, 91.170 malades du Covid sont décédés depuis le début de l'épidémie, dont 65.765 à l'hôpital et 25.405 en Ehpad et EMS.

Les vaccinations ont continué de progresser, en dépit de la suspension lundi du vaccin AstraZeneca, dans l'attente du réexamen par l'Agence européenne du médicament des éventuels effets indésirables associés à ce vaccin. 5.295.735 personnes ont reçu au moins une injection et 2.256.385 se sont vu administrer deux doses, selon des chiffres arrêtés à lundi.