EPIDEMIE Un an après avoir accueilli trente patients atteints d'une forme grave du Covid-19, les établissements de soins de l'ouest de l'Occitanie prennent à nouveau le relais des réanimations d'Ile-de-France et de Paca, saturées

Toulouse accueille les transferts de patients Covid-19 — 20 Minutes

C’est une noria d’avions dont les soignants et aiguilleurs du ciel se seraient bien passés. Un an après la première vague de coronavirus, les équipes du Samu 31 ont retrouvé le chemin du tarmac toulousain pour accueillir des patients en provenance de la région Paca ou encore d’Île-de-France. Ce mardi, ce sont trois hommes âgés de 53 à 70 ans.

Au cours des deux dernières semaines, onze personnes originaires de Nice ou d’Île-de-France ont atterri dans la Ville rose, avant d’être redispatchées un peu partout dans les départements de Midi-Pyrénées. Et au cours des prochains jours, ces prises en charge vont se multiplier.

« Sur les trois semaines, environ 45 personnes sont attendues sur la région ouest de l’Occitanie, à raison d’une quinzaine de patients par semaine. Ils sont répartis sur l’ensemble des établissements publics et privés sous régulation du Samu 31, en fonction des capacités mobilisables de chacun d’entre eux et de l’état de santé des patients », explique Marie-Pierre Nunez, de l’Agence régionale de santé.

Après une baisse, reprise des hospitalisations

Alors que dans certaines régions, les services de réanimation ont des taux d’occupation de patients Covid-19 qui dépassent les 110 %, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est à moins de 45 % en Occitanie. Ce qui permet de désengorger les parties du territoire qui ont de plus en plus de mal à faire face. Une situation moins épidémique qui s’explique par plusieurs facteurs. « En Haute-Garonne, nous avons tiré les leçons de la première vague. Nous avons travaillé sur de la prévention, avec des actions qui n’ont pas fait plaisir telle que la fermeture des berges. Le tissu hospitalier est aussi mieux organisé qu’il ne l’a été, avec une répartition des patients homogène sur tout le bassin de population Occitanie ouest. Ceux qui arrivent sont d’ailleurs saupoudrés un peu partout pour éviter l’engorgement », explique le professeur Vincent Bounes, le patron du Samu 31.

Reste que l’embellie qui semblait être d’actualité dans ce coin-ci de la France il y a encore quinze jours semble s’assombrir à nouveau. Ce mardi, 136 patients étaient hospitalisés au CHU de Toulouse pour cause de coronavirus, dont 30 en réanimation et 24 en soins intensifs. C’est 20 de plus que la semaine dernière.

On est encore loin de la saturation, puisque la capacité en réanimation est de 100 lits au CHU de Toulouse. Mais cela concerne les patients souffrant aussi d’autres pathologies. Et même si les traumatologies dues aux week-ends sportifs ou aux soirées arrosées sont moins nombreuses, il y a encore les accidents cardiaques ou domestiques à prendre en charge.