Le ministre de la Santé Olivier Véran le 8 février 2021, a été vacciné par une première dose d'AstraZeneca. — Thomas Samson/AP/SIPA

L’Allemagne, la France, l’Italie… En tout, huit Etats européens ont suspendu la vaccination AstraZeneca, après le signalement de possibles effets secondaires.

Ces pays attendent une décision de l’Agence européenne du médicament, qui tiendra une « réunion extraordinaire » jeudi sur ce vaccin, après avoir affirmé que les avantages l’emportaient sur les risques.

« Dans ce contexte où l’hésitation vaccinale semblait être en voie de diminuer, il y a un risque de réactivation de la défiance », affirme Laurent Chambaud, directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique.

A peine quelques semaines après son entrée sur le marché européen, le vaccin AstraZeneca est stoppé net. Emmanuel Macron a annoncé lundi une suspension de la vaccination, dans l’attente d’une décision européenne sur d’éventuels risques pour la santé. C’est un coup dur pour la campagne vaccinale contre le Covid-19, qui reposait en grande partie sur ce sérum autorisé en France depuis le 6 février. Quel est l’impact de cette mesure de précaution sur la campagne vaccinale ? 20 Minutes fait le point.

Combien de personnes sont vaccinées chaque jour avec le vaccin AstraZeneca ?

En tout, 5.135.616 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin, quel qu’il soit, en France. Parmi ceux-là, 1.359.051 ont reçu au moins une dose du vaccin AstraZeneca, à la date du 14 mars, selon le site CovidTracker. Si on fait le calcul, 619.335 personnes ont été vaccinées dans la semaine du 7 au 14 mars. « C’est beaucoup », commente l’épidémiologiste Catherine Hill. « Si on ne vaccine pas ces 620.000 personnes dans la semaine qui vient, ce sont autant de personnes qui sont à risque d’attraper le Covid-19. C’est complètement fou. »

Cette suspension met-elle un coup d’arrêt à la lutte contre le Covid-19 en France ?

Mickaël Rochoy, médecin généraliste et membre du collectif « Du côté de la science » estime que cette mesure ne change pas grand-chose, au vu de la pénurie de doses pour les médecins. « Il n’a rien suspendu en soi : par exemple, dans mon cabinet, je peux avoir un seul flacon (de douze doses) pour les 20 jours à venir. Cette décision, c’est un cache-misère, pour détourner l’attention du manque de vaccins. »

Pour le soignant, il y a urgence face à l’épidémie : « Le risque est très faible, et le bénéfice est très fort. Si on était dans la situation de la Nouvelle-Zélande, avec quasi-zéro covid, on pourrait mettre un vaccin de côté. Mais si on accepte d’avoir 300 morts liés à l’épidémie par jour, il faut accepter de prendre un certain risque à la vaccination », explique-t-il. « Je pense que c’est une mauvaise décision », estime pour sa part Catherine Hill, qui pointe les bénéfices de la vaccination. « Si on regarde les Ehpad, où plus de 80 % des résidents ont été vaccinés, on est quand même passé de 200 morts par jour vers le 20 novembre à 20 morts par jour aujourd'hui», rappelle-t-elle.

Ça change quoi pour les personnes qui ont reçu une première dose ?

La seconde dose du vaccin AstraZeneca n’a pas encore commencé à être administrée en France, car le délai entre deux doses est de 12 semaines. En cas de moratoire européen sur le vaccin AstraZeneca, vont-elles recevoir leur deuxième dose ? Difficile encore de répondre à cette question. « Les effets qui ont été rapportés sont à très court terme après la vaccination. A priori, ces personnes ont déjà eu les effets liés au vaccin », commente Laurent Chambaud, directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). « Est-ce que les personnes vont faire une deuxième injection par AstraZeneca ou par un autre vaccin, en fonction de leur complémentarité ? Ça reste à déterminer. »

Cette décision peut-elle faire exploser la défiance face aux vaccins ?

C’est l’une des craintes. Le 5 janvier, avant le début de la campagne de vaccination, 58 % des Français interrogés ne souhaitaient pas se faire vacciner. Un chiffre qui a diminué ces derniers mois. Ce sont ces interrogations qu’Olivier Véran a voulu apaiser ce mardi. « Je fais partie de ces Français qui ont reçu une injection d’AstraZeneca. Il n’y a pas de démarche particulière à entamer, les gens ne sont pas en danger parce qu’ils auraient été vaccinés par AstraZeneca », a déclaré le ministre.

« Dans ce contexte où l’hésitation vaccinale semblait être en voie de diminuer, il y a un risque de réactivation de la défiance », affirme Laurent Chambaud. « C’est ce qu’on va voir dans les prochaines semaines et mois. Rien que dans ce que l’on entend depuis lundi, l’impact est déjà présent. Les médias couvrent cet élément-là de manière extrêmement forte. Par ailleurs parce que l’impact sur les populations va être de toute façon fort », estime le spécialiste, qui se souvient d’un précédent.

« Dans le passé, il y a l’exemple de la vaccination contre l’hépatite B. » A l’époque, après des annonces de cas de scléroses en plaques potentiellement dues à la vaccination, le gouvernement avait décidé de suspendre la campagne vaccinale. « L’impact avait été extrêmement fort », se souvient Laurent Chambaud. « On n’a plus vacciné les adolescents en France. Il a fallu plus de dix ans pour que les études montrent qu’il n’y avait pas de lien, mais le mal avait été fait. » Pour renforcer la confiance, le spécialiste préconise de « publier les données, et surtout, de les expliquer, de la manière la plus transparente possible » aux patients. « C’est comme ça qu’on arrivera à limiter les effets délétères d’une telle annonce. »