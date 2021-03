Jérôme Salomon, directeur général de santé — Jacques Witt/SIPA

Invité ce dimanche de l’émission BFM Politique, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé que des autotests seraient proposés à la vente « dès cette semaine », en supermarchés ou en officines, selon la facilité de l’un ou de l’autre. Il a enchaîné : « La vraie question pour moi, c’est l’évaluation scientifique. On ne peut pas autoriser des tests qui donneraient de faux négatifs, ou des faux positifs. Il faut donc la certitude que ces tests sont fiables puis que les Français puissent avoir une confirmation du test du coronavirus. »

Ces autotests, déjà instaurés dans de nombreux pays européens, peuvent comme leurs noms l’indiquent se faire seul et à domicile. Ce qui n’est pas sans poser un nouveau problème : comment s’assurer des deux autres étapes après le tester, à savoir alerter et protéger.

« La question c’est comment ensuite on déclenche le système pour avoir le suivi de la personne et s’assurer qu’auprès de l’Assurance maladie on a bien le dispositif du contact tracing, parce que si on ne prévient plus vos contacts, c’est un vrai problème », a expliqué le directeur général de santé.