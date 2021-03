Le certificat sanitaire européen devrait permettre de plus facilement voyager en Europe sans prendre le risque d'exporter le coronavirus — Zoltan Mathe/AP/SIPA

Les autorités européennes visent une entrée en service d’un certificat sanitaire, le « passeport vert », pour faciliter les voyages au sein de l’Union européenne avant les vacances d’été, a annoncé ce dimanche le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton.

Ce projet de certificat, qui va être présenté mercredi, contiendra des informations « qui vont indiquer qu’une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu’elle a guéri, ou qu’elle a reçu un résultat négatif au test », a précisé Thierry Breton lors du Grand Rendez-vous Europe 1-CNEWS-Les Echos.

Objectif fin juin

« Il sera soit sous forme électronique, soit papier », pour respecter ceux qui n’ont « pas envie de mettre ça sur leur smartphone, et c’est leur droit », a affirmé le commissaire. Doté d’un code QR, gratuit, il sera dans la langue de chaque pays et traduit en anglais, et il « sera valable dans tous les pays de l’Union européenne », a-t-il détaillé.

« On travaille pour que ce soit fait avant juin », a précisé Thierry Breton, estimant qu’il était « primordial qu’on fasse tout pour préserver la saison touristique ». Le commissaire européen est par ailleurs revenu sur l’annonce la veille par AstraZeneca de nouvelles réductions des livraisons de son vaccin contre le Covid-19 à l’Union européenne, jugeant cette situation « inacceptable pour moi, ou en tout cas incompréhensible ».

Il a estimé que cet état de fait pouvait traduire « un dysfonctionnement dans la chaîne logistique », refusant néanmoins d’envisager en l’état des conséquences judiciaires. Et il s’est voulu rassurant sur le programme de vaccination européen : « ce n’est pas parce qu’on a du retard sur AstraZeneca qu’on sera en retard sur notre programme de vaccination du premier trimestre », a-t-il promis.