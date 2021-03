Quels sont les quatre vaccins anti Covid-19 désormais autorisés en Europe et en France ? — 20 Minutes

Moins d’un an après le confinement général de la France contre le coronavirus et moins de trois mois après le début de la campagne européenne de vaccination, le 27 décembre il y a désormais quatre vaccins officiellement autorisés dans l’Union européenne. Le vaccin de Pfizer et BioNTech fut le premier validé, en décembre. Sont arrivés par la suite le vaccin de Moderna, celui d’AstraZeneca et de l’université d’Oxford. Le vaccin du laboratoire Johnson & Johnson et Janssen est le dernier validé en date ce jeudi.

Si tous ont comme objectif la lutte contre le coronavirus, ils ne fonctionnent pas de la même façon. 20 Minutes fait le point.