Pas moins de 18.000 doses de vaccins vont être envoyées la semaine prochaine aux îles Wallis et Futuna, où 67 premiers cas de Covid-19 ont été détectés en cinq jours. — CHRISTOPHE SAND / AFP

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, a déclaré jeudi à la télévision Wallis-et-Futuna La 1ère que « pas moins de 18.000 doses de vaccins » allaient être envoyées la semaine prochaine aux deux îles. Wallis-et-Futuna ont enregistré 67 premiers cas de Covid-19 en cinq jours. « Une quantité suffisante pour vacciner toutes les personnes majeures qui le souhaiteront à Wallis-et-Futuna », archipel polynésien d’environ 11.500 habitants.

« C’est une action de masse : nous allons pouvoir vacciner tout le territoire pour casser la propagation du virus dans les meilleurs délais », a-t-il également dit. Jusqu’alors exempt de la maladie, l’archipel, qui avait instauré un sas sanitaire de 14 jours pour tout passager arrivant, a enregistré son tout premier cas samedi dernier.

Quatre hospitalisations

Depuis, une vaste campagne de dépistage a identifié 66 autres cas de Covid-19 dont 4 sont hospitalisés. Dans un état grave, le premier patient a été évacué en Nouvelle-Calédonie et se trouve en réanimation. « L’enquête sanitaire est en cours et ses conclusions seront rendues publiques, j’ai donné pour consigne de faire la plus grande transparence », a déclaré le ministre alors que la population s’interroge sur les conditions dans lesquelles le virus a été introduit.

Mercredi, le gouvernement avait déjà annoncé l’envoi de renforts sanitaires, dont 50 soignants, et 16.000 tests pour venir en aide à l’archipel aux moyens hospitaliers limités. Pour enrayer l’épidémie, de premières mesures ont été prises dimanche 7 mars, et un confinement strict et contrôlé de deux semaines a été décrété mardi.

Neuf premiers cas en Nouvelle-Calédonie

Après Wallis-et-Futuna, neuf premiers cas de Covid-19 hors quatorzaineont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie, alors qu’une bulle sanitaire existait entre les deux territoires pour que les voyageurs circulent librement.

Jeudi, le nombre total de personnes testées positives au coronavirus en Nouvelle-Calédonie s’élevait à 16, dont un cas de variant britannique.