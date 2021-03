PANDEMIE Ce chiffre ne cesse d’augmenter mais il est encore loin des niveaux connus lors des deux vagues du printemps et de l’automne

Coronavirus : Plus de 3.900 malades en réanimation en France (Illustration) — AFP

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser ce mardi, à 3.918, dont 421 admis au cours des dernières vingt-quatre heures, selon les données hospitalières publiées par les autorités sanitaires.

Le nombre de patients en réa, service qui accueille les cas les plus graves, a augmenté de 69 en vingt-quatre heures. Il y a une semaine, il s’élevait à 3.586. Descendu sous la barre des 2.600 début janvier, cet indicateur n’a cessé de monter depuis et se situe désormais au niveau de fin novembre.

299 décès en 24 heures

Il reste toutefois encore loin du pic de la deuxième vague de l’automne (4.900 mi-novembre) et de la première vague au printemps (7.000 début avril). Au total, 25.201 patients étaient hospitalisés mardi dans toute la France, dont 1.810 arrivés dans les dernières vingt-quatre heures. Près de 300 malades du coronavirus (299) sont décédés à l’hôpital entre lundi et mardi. La France compte plus de 89.000 morts depuis le début de l’épidémie.