Le bilan de la situation sanitaire aux HCL publié ce mardi par le CHU de Lyon fait état d’une stabilisation des hospitalisations et admissions en réa dues au coronavirus.

Un plateau observé depuis fin décembre dans la métropole lyonnaise, où les indicateurs de suivi du Covid n’ont guère évolué.

Reparti à la hausse fin février, le taux d’incidence du virus est de nouveau en baisse mais la part du variant anglais dans les contaminations poursuit sa progression. Un élément qui incite à la vigilance.

Un plateau qui s’éternise. Depuis fin décembre, les indicateurs de suivi du Covid-19, scrutés à la loupe chaque jour dans les hôpitaux de la métropole lyonnaise, n’évoluent guère. Après une légère hausse des hospitalisations et admissions en réanimation observée entre mi-janvier et début février, les chiffres se sont stabilisés, comme le confirme ce mardi encore le bilan publié par les Hospices civils de Lyon (HCL). Ils restent dans les mêmes niveaux que ceux observés mi-octobre, avant le pic épidémique de la deuxième vague, puis mi-décembre.

En une semaine, le nombre de malades Covid + hospitalisés au CHU n’a pas évolué (345 personnes) et la réa compte au 9 mars 77 patients, soit deux de moins qu’il y a sept jours. Dans ces services de soins intensifs, le personnel doit cependant toujours faire face à une forte pression, avec un taux d’occupation des lits proche des 95 %. Plusieurs facteurs expliquent cette tension : la réa doit accueillir à la fois les formes graves de coronavirus (45 % des patients soignés) mais aussi les malades atteints d’autres pathologies. Et les lits supplémentaires « armés » pour faire face au pic épidémique de novembre ont été refermés progressivement. Aujourd’hui, 177 places sont disponibles en réa, comme la semaine passée, contre 277 lits dédiés aux soins intensifs à la mi-novembre.

Le taux d’incidence en baisse, la part des variants en hausse

Au-delà de ces indicateurs, précieux pour mesurer le niveau de tension des structures hospitalières, le taux d’incidence observé dans la métropole lyonnaise confirme lui aussi une stagnation de l’épidémie. En hausse fin février, cet indicateur permettant d’évaluer le niveau de circulation du virus au sein de la population, a bien diminué. Il s’élève, sur la semaine glissante du 27 février au 5 mars, à 236,4 cas pour 100.000 habitants. Il était de 244,1 cas le 25 février, selon les données publiées au quotidien par Santé publique France.

Une évolution sanitaire encourageante, d’autant que la part du variant anglais, forme très contagieuse, ne cesse de progresser. Le 5 mars, il représentait 57 % des contaminations au Covid-19 enregistrées dans le Rhône selon l’Agence régionale de santé, contre seulement 1,5 % il y a encore deux mois.

La menace des variants et la faible couverture vaccinale de la population ont incité le gouvernement à placer le Rhône parmi les départements sous surveillance renforcée. Concrètement, les contrôles par les forces de l’ordre du respect du couvre-feu et des mesures sanitaires doivent être plus nombreux. Et les grandes surfaces de plus de 10.000 m2 (25 centres commerciaux concernés) ont à leur tour reçu l’interdiction d’ouvrir leur porte dès le week-end dernier.