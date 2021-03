La Chine a lancé pour ses citoyens un passeport numérique qui leur permettra de prouver leur statut sanitaire lors d'un voyage vers ou depuis l'étranger. — NICOLAS ASFOURI / AFP

La Chine lance un « passeport santé » pour ses citoyens, afin qu’ils puissent prouver leur statut sanitaire lors d’un voyage vers ou depuis l’étranger. Ce « certificat de santé pour les voyages internationaux » est une application pour smartphone qui affiche et authentifie les données sanitaires des passagers, comme leurs tests Covid (PCR et anticorps) ou leur statut vaccinal. Pour l’instant, l’application n’est pas obligatoire et est réservée aux Chinois.

Elle leur « offrira davantage de commodité » dans leurs voyages « au fur et à mesure que des accords de reconnaissance mutuelle des certificats de santé seront conclus entre la Chine et d’autres pays », selon l’agence de presse Chine nouvelle.

Un « passeport vert » dans l’Union européenne

L’application vise à « promouvoir la relance économique mondiale et faciliter le passage des frontières », a indiqué le ministère des Affaires étrangères, sans préciser quels étaient les bénéfices concrets auxquels elle donne droit, ni si d’autres pays comptent la reconnaître. Lancé lundi via un mini-programme intégré à la populaire application WeChat, le nouveau passeport santé chinois pourra également être imprimé en version papier.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni envisagent de lancer des systèmes similaires. Dans l’Union européenne, l’idée d’un « passeport vert » sera présentée par la Commission de Bruxelles le 17 mars.

Levée partielle des restrictions de voyages

Depuis fin mars 2020, la Chine n’autorise l’entrée sur son territoire qu’aux Chinois, ainsi qu’à un nombre limité d’étrangers. Elle a par ailleurs considérablement réduit ses vols internationaux. Parmi les étrangers, seuls des diplomates, des acteurs du monde des affaires ou encore des personnes titulaires de permis de séjour et de travail en cours de validité peuvent sous conditions entrer dans le pays.

Tous les voyageurs, chinois comme étrangers, doivent par ailleurs effectuer à leur arrivée une quarantaine d’au moins 14 jours dans un hôtel, à leurs frais. Le lancement de ce passeport santé numérique laisse entrevoir la possibilité à moyen terme d’une généralisation aux étrangers de ce système, voire d’une levée partielle des restrictions de voyages à l’entrée ou à la sortie du territoire.