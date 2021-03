INVESTISSEMENTS Le Premier ministre sera aujourd’hui à Cosne-Cours-sur-Loire, ville qui doit bénéficier de 45 millions d’euros pour rénover notamment son centre hospitalier et un Ehpad

Jean Castex et Olivier Véran, à Paris le 4 mars 2021. — ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

Une partie de l’enveloppe globale de 19 milliards d’euros négociée lors du Ségur de la Santé va commencer à arriver. Jean Castex va débloquer mardi lors d’un déplacement dans la Nièvre les premiers investissements pour les hôpitaux et les Ehpad, a annoncé lundi Matignon.

Depuis Cosne-Cours-sur-Loire, ville qui doit bénéficier d’environ 45 millions d’euros pour rénover son centre hospitalier vétuste mais aussi un Ehpad et construire une maison de santé, le Premier ministre marquera la deuxième étape des accords de Ségur signés en juillet dernier et qui avaient abouti à des revalorisations salariales pour les soignants, à hauteur de 8,5 milliards d’euros. Le deuxième pilier est donc ce plan d’investissements de 19 milliards : une somme qui regroupe à la fois de la reprise de dette hospitalière (13 milliards) et des investissements pour des projets dits prioritaires (2,5 milliards), la transition numérique (2 milliards) ou les Ehpad (1,5 milliard).

Donner des gages

Accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, Jean Castex entend mettre un coup d’accélérateur, à la fois pour donner des gages à un système toujours sous forte tension en raison de l’épidémie de coronavirus, mais aussi pour saisir l’opportunité du plan de relance et ses subsides venant de l’Union européenne qui abondent ces investissements à hauteur de 6 milliards.

Le Premier ministre dévoilera donc mardi plusieurs enveloppes, selon ses services. L’une de 650 millions d’euros, déléguée aux Agences régionales de santé (ARS) « est en cours d’allocation » : Jean Castex « exposera la manière dont elle est répartie et les projets qui voient le jour grâce à elle », indique Matignon. Il annoncera également le déblocage de 450 millions d’euros pour les Ehpad, mais aussi le financement de projet, « pour la plupart hospitalier », comme à Cosne-sur-Loire, ou encore à Caen (500 millions d’euros).

Autant de fonds en 2022 qu’en 2021

Au total, 3,3 milliards d’euros doivent être injectés en 2021 et 3,2 milliards pour 2022, précise-t-on au ministère de la Santé où l’on vante des « montants sans commune mesure » par rapport aux précédents plans. Le gouvernement vante également son « changement de méthode », par une « déconcentration » accrue de la décision pour tous les projets dont le montant est inférieur à 150 millions d’euros.