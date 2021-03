Dans un centre de vaccination, ici à Lyon (illustration). — E. Frisullo / 20 Minutes

Trois départements sont placés en vigilance renforcée dans le Grand-Est : l’Aube, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle.

C’est justement en Moselle que le plus de personnes ont été vaccinées : 72.304 au jeudi 4 mars.

La vaccination s’intensifie dans la grande région, avec des doses supplémentaires et des centres ouverts le week-end.

Une devinette pour commencer : quel est, à votre avis, le département du Grand-Est avec le plus grand nombre de personnes vaccinées ? Petit indice, ce n’est pas le Bas-Rhin, pourtant le plus peuplé. Non, il s’agit de la Moselle, où le taux d’incidence était le plus élevé au 2 mars (275 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants).

Au jeudi 4 mars, 72.304 des 1.035.866 habitants du département lorrain avaient reçu au moins une dose de vaccin. Dans le Grand-Est, c’était 315.825 qui avaient eu droit à au moins une injection, 159.949 les deux. Cela porte le taux de personnes vaccinées à 5,7 % de la grande région. Un pourcentage qui ne cesse d’augmenter, même le week-end.

L’Agence régionale de santé (ARS) a en effet annoncé une accélération de la vaccination ce samedi et même ce dimanche. Pour l’Aube, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, soit les trois départements en vigilance renforcée, « 11.700 doses de vaccins supplémentaires (Pfizer) » ont été mis à disposition.

Un centre ouvert ce dimanche à Strasbourg

Dans le Bas-Rhin, dix centres de vaccination étaient ouverts samedi, contre un ce dimanche : place de la Bourse, à Strasbourg. Et dès ce lundi, les centres d’Illkirch et Schiltigheim seront renforcés avec 1.600 rendez-vous supplémentaires de première injection. Ils sont ouverts depuis samedi à la réservation sur sante.fr, détaille l’ARS.

Toujours à destination des personnes qui peuvent aujourd’hui se faire vacciner : les personnes de plus de 75 ans, celles âgées de 50 à 74 ans présentant des comorbidités, celles à partir de 18 ans qui présentent une pathologie à très haut risque de forme grave et enfin les professionnels de santé.