VACCINS Une mise à disposition supplémentaire de doses AstraZeneca permet l'ouverture de centres de vaccination samedi et dimanche pour les personnes âgées

Vaccination d'une personne âgée contre le Covid-19 (illustration). — Bony/SIPA

Une réponse à la colère grandissante des personnes âgées qui ne supportent plus de ne pas trouver de créneaux de rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus​ ? L' agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire annonce ce vendredi après-midi avoir mis à disposition près de 3.000 doses supplémentaires de vaccin AstraZeneca dans la région. Cette livraison, associée à la mobilisation de personnels de santé, va permettre l’ouverture exceptionnelle ce week-end de centres de vaccination habituellement fermés ces jours-là. Ils seront réservés aux retraités âgés de plus de 75 ans vivant à domicile et aux personnes de 50 à 74 ans ayant au moins une comorbidité.

En Loire-Atlantique, deux centres ouvrent : La Baule samedi et dimanche, ainsi que Nantes Erdre dimanche. En Vendée, ce sont les centres de Montaigu et de Noirmoutier-en-l'île qui seront ouverts. En Maine-et-Loire, ils seront à Cholet et au Pin-en-Mauges. En Mayenne, il faudra se diriger vers le centre de Laval. Enfin en Sarthe, le lieu n’est pas encore connu.

Prise de rendez-vous nécessaire

La vaccination est gratuite mais la prise de rendez-vous est obligatoire via le site Internet Doctolib ou la plateforme téléphonique départementale*. En Vendée, les personnes éligibles seront directement contactées.

« Cette campagne s’inscrit dans un contexte où le virus circule de façon active, avec un pourcentage de variants conséquent, justifie l’ARS. Il est d’autant plus important de protéger les personnes les plus vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la maladie. » En Pays-de-la-Loire, seulement 5 % de la population âgée de plus de 18 ans serait déjà vaccinée contre le Covid-19.

* 0 806 000 344 en Loire-Atlantique