Les résidents et résidentes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) « vont pouvoir sortir s’ils sont vaccinés », a déclaré ce vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui veut leur « rendre progressivement la liberté ». La sortie sera possible après « au moins quinze jours de recul après la deuxième injection », a-t-il précisé sur RMC et BFMTV.

« C’est ce que nous a demandé le Conseil d’État », a-t-il rappelé, deux jours après que la plus haute juridiction administrative du pays a suspendu l’interdiction en vigueur depuis plusieurs mois, jugée « disproportionnée » à l’aune des 80 % de résidents et résidentes désormais vaccinées avec au moins une dose contre le Covid-19. Le ministre a ajouté avoir auparavant saisi le Haut conseil de santé publique (HCSP) qui l’a également « encouragé » à assouplir cette recommandation, « donc nous (leur) rendons progressivement la liberté ».

Les personnels soignants pas encore assez vaccinés

Mais « il nous manque encore des soignants dans les Ehpad que nous devons vacciner pour vraiment les protéger », a souligné Olivier Véran. A ce jour, 43 % des personnels des maisons de retraite ont reçu au moins une dose de sérum, selon Santé publique France. Jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex les a appelé « solennellement » à se faire vacciner « très rapidement » pour permettre le retour d’une « vie sociale apaisée » dans ces établissements et un assouplissement « du droit de visite pour les familles ».

Une concertation « avec les représentants des familles de résidents et résidentes, des juristes et des éthiciens » est prévue ce vendredi, a indiqué la ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, qui entend « proposer dans les prochains jours de nouvelles recommandations à destination des directeurs d’Ehpad ».