MARS BLEU La surcharge des hôpitaux pendant la crise sanitaire causé la déprogrammation de nombre d’opérations et de rendez-vous, le retard doit être rattrapé, explique la Ligue contre le cancer

Illustration d'un article sur le cancer. — PDPics

La pandémie de coronavirus, qui a largement et continu de mobiliser le système de santé, pourrait, indirectement, être la cause du développement d’autres pathologies. Faute de disponibilité des médecins et, donc, faute de dépistage. C’est là-dessus que la Ligue contre le cancer, présidée par le généticien Axel Kahn veut insister, à la veille de l’opération « Mars bleu », pour le dépistage du cancer du côlon.

D’après l’association, en 2020, ce sont pas moins de 93.000 cancers qui n’ont pas été dépistés à cause de la surcharge des hôpitaux et des différents confinements. D’opérations reportées en rendez-vous annulés, la Ligue insiste pour que « la crise de la Covid-19 ne [fasse pas] oublier le cancer. »

C’est d’autant plus le cas au sujet du cancer du côlon. D’après France Bleu, s’il est diagnostiqué à temps, il est guérissable dans 90 % des cas. « Si nous ne nous y attelons pas dès maintenant, les conséquences de ces retards se manifesteront dans les années à venir, quand il sera vraiment trop tard », alerte Axel Kahn. L’association encourage donc chacun à prendre au plus vite rendez-vous pour un dépistage. Pour rattraper le retard pris.