Dans un centre de vaccination à Lyon. (illustration) — Laurent Cipriani/AP/SIPA

La France a passé jeudi la barre du million de personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19, alors que la circulation du virus est toujours intense avec plus de 22.000 cas positifs, selon les chiffres de Santé publique France. Exactement 1.040.773 Français sont désormais pleinement vaccinés contre le Covid-19 depuis le début de la campagne lancée fin décembre et 2.472.808 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 66.636 de plus que la veille, a indiqué la direction générale de la Santé dans un communiqué séparé.

Dans le même temps, 22.501 nouveaux cas ont été confirmés, contre 25.018 cas la veille, a indiqué l’agence sanitaire. Le taux de positivité des tests (pourcentage de personnes testées positives sur l’ensemble des personnes testées) est reparti en légère hausse, à 6 %, contre 5,9 % depuis le début de la semaine.

Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont enregistré 9.314 nouvelles hospitalisations au total et les services de réanimation 1.725 (contre 9.432 hospitalisations et 1.733 entrées en réa sur les sept jours achevés mercredi). L’épidémie a causé la mort de 272 personnes sur les dernières 24 heures, portant le bilan total des décès depuis le début de l’épidémie à 83.393, selon Santé publique France.