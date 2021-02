Vue d'artiste d'un Coronavirus — © Marcel VFX / Pixabay

Les visites de personnes prises en charge au centre hospitalier de Valenciennes avaient à peine repris après les restrictions de la fin d’année 2020. Mais cela n’aura pas duré très longtemps. Alors que le coronavirus circule de nouveau activement dans le département du Nord, l’établissement a pris une décision radicale.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, la direction a fait savoir qu’elle mettait de nouveau en place une interdiction des visites : « Cette mesure a pour objectif de protéger les patients les plus fragiles et de contenir la propagation de la Covid-19 », est-il précisé.

Des dérogations possibles dans certains cas

Si la règle demeure l’interdiction, il existe toutefois des dérogations « dans certains cas et soumises à autorisation médicale ». Cela concerne les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs.

Dans d’autres services – EHPAD, soins de suite et de réadaptation, maternité, pédiatrie et néonatalogie –, il faudra se plier à des règles restrictives. En maternité, seul le papa est autorisé. En pédiatrie, un seul parent à la fois. Dans le service médico-social, les visites sont limitées à une ou deux personnes pendant 45 minutes, sur rendez-vous et dans un lieu dédié.

Ces restrictions entrent en vigueur dès ce jeudi et pour une durée qui n’a pas été précisée. « C’est en limitant la circulation du virus que le nombre de personnes atteintes diminuera », insiste la direction de l’hôpital.