Illustration pompiers. — E. Frisullo / 20 Minutes

Elle porte bien son nom. L’application « Permis de sauver » a justement permis de sauver un homme en arrêt cardio-respiratoire à Surgères en Charente-Maritime. Grâce à elle, un utilisateur a pu lui porter les premiers secours en attendant l’arrivée des pompiers, expliquent ces derniers via leur page Facebook.

Dans un premier temps, les proches de la victime ont prévenu les secours qui ont immédiatement déclenché une alerte sur cette application. Un Charentais, Sébastien de son prénom, a alors reçu une notification pour intervenir le plus rapidement possible à trois kilomètres de chez lui. Il a pu effectuer le massage cardiaque très vite et a réussi à faire repartir le cœur de la victime. « Si comme Sébastien vous connaissez les gestes de premiers secours, rejoignez la communauté des citoyens sauveteurs », ajoute les pompiers de la Charente-Maritime.