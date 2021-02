Illustration d'une femme méditant. — Pixabay

Se concentrer sur sa respiration, tendre et détendre ses muscles, retrouver un peu de calme, arrêter le hamster qui court dans sa tête… Et si on se faisait une petite séance de méditation ? Face à l’angoisse ambiante de la crise sanitaire et la menace de reconfinement tous les deux matins, certains Français se réfugient dans l’alcool, d’autres dans le sport, d’autres encore testent le cbd pour apaiser leur esprit.

Certains se sont tournés vers la méditation, une pratique de bien-être de plus en plus connue. Seul(e), avec un livre, en famille, avec une sophrologue ou une application, cet appui peut aider à traverser ces temps agités.

Si vous avez découvert la méditation depuis la crise sanitaire, racontez-nous comment vous pratiquez. Seul(e) ou avec une application ? En groupe, avec vos enfants ? Pour quelles raisons et comment avez-vous choisi cette pratique ? Que vous apporte-t-elle ? Continuez-vous ou avez-vous abandonné après quelques essais ?