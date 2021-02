Emmanuel Macron lors d'une réunion au palais de l'Elysée. — ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

Emmanuel Macron sonne le tocsin sur les vaccins. Le chef de l’Etat appelle, dans une interview au Journal du dimanche, à une coordination mondiale sur la vaccination. « Sans une action collective internationale rapide, efficace et solidaire, nous prenons le risque que le virus nous échappe. » De nombreux scientifiques et l’OMS alertent sur les inégalités géographiques d’accès au vaccin : si des régions sont à la traîne alors le virus y sera toujours actif et susceptible de se diffuser à nouveau à travers le monde.

Depuis le début des campagnes de vaccinations, mi-décembre, les pays riches se taillent la part du lion des vaccins anti-coronavirus, denrée encore assez rare. Pour y remédier, Emmanuel Macron a participé, vendredi soir, à une réunion de l’OMS pour accélérer le processus, comme l’indique Europe 1. L’initiative ACT-A (accélérateur de l’action) doit coordonner les efforts pour une mise à disposition plus large des vaccins, notamment aux pays pauvres.

Avec l’aide de Washington

« Les pays africains nous interpellent à juste titre sur leur accès aux vaccins, explique Emmanuel Macron. L’initiative ACT-A aura permis de sécuriser plus de deux milliards de doses de vaccins à bien meilleur prix que si chaque pays les avait négociés séparément, c’est en soi une réussite. Mais nous devons encore accélérer les efforts, car chaque semaine compte. »

L’Elysée note par ailleurs que l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a tout changé pour l’initiative ACT-A : les Etats-Unis ont débloqué quatre milliards d’euros pour l’achat des vaccins. Le président de la première puissance mondiale a fait de la réintégration de l’OMS par les Etats-Unis un des symboles de son début de mandat. « C’était l’un de mes premiers sujets d’échange avec le président Biden », rappelle ­Emmanuel Macron.