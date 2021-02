Un patient pris en charge dans une unité Covid d'un hôpital de Marseille. — Daniel Cole

Le paradoxe est toujours le même : un virus qui circule largement, mais une pression hospitalière qui reflue doucement. Les chiffres des hospitalisations et des entrées en réanimation de malades du Covid-19 ont en effet poursuivi leur léger repli ce samedi, indique Santé Publique France. Les hôpitaux comptent désormais 26.196 patients malades du Covid-19, contre 26.424 vendredi. Un chiffre en baisse pour le cinquième jour consécutif.

Sur les dernières 24 heures, l’agence recense 1.085 nouvelles admissions (contre 1.405 la veille). Soit, hors dimanches, le chiffre le plus bas pour cet indicateur depuis le samedi 9 janvier (944). La pression s’allège très légèrement aussi en réanimation : 3.294 malades du covid-19 y sont hospitalisés, contre 3.298 la veille. Pour rappel, leur nombre avait atteint 7.000 au printemps et 4.900 à l’automne. Les services de réanimation ont admis 191 malades ces dernières 24 heures (+ 264 vendredi).

En attendant les variants ?

Mais le rythme des contaminations ne faiblit pas : Santé publique France a enregistré 21.231 nouveaux cas en 24 heures, contre 20.701 la veille. En un jour, 199 personnes sont mortes de la maladie, portant le nombre total des décès à 81.647 depuis le début de l’épidémie.

En une semaine, on compte 10.037 nouvelles hospitalisations et 1.795 admissions en réanimation. Ces chiffres sont relativement stables depuis le début de l’année, tandis que les autorités sanitaires guettent l’éventuel afflux de malades à cause de nouveaux variants du virus arrivés en France et considérés plus contagieux.

Le taux de positivité reste stable par rapport à la veille, à 6,1 %. Et côté vaccination​, plus de 2,2 millions de personnes ont reçu une première injection et près de 640.000 ont eu les deux doses, d’après la Direction générale de la santé.