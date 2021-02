ENQUETE L’Inserm a réanalysé des échantillons prélevés entre novembre 2019 et mars 2020 et a retrouvé des anticorps du Covid-19, dès la fin de 2019

Le Covid-19, que l’on ne nommait pas encore comme ça a l’époque, circulait déjà en France en novembre 2019. C’est en tout cas ce qu’annonce l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), après avoir analysé des échantillons de sérum prélevé sur 9.000 personnes, de novembre 2019 à mars 2020 et dans le cadre d’une étude de routine de longue date. Novembre 2019, c’est à cette date que les premiers cas de nouveau coronavirus ont été recensés à Wuhan, en Chine, là où a explosé l’épidémie.

Les experts ont trouvé des traces d’anticorps du virus dans 353 des 9.000 échantillons réanalysés. Aussi, l’Inserm a relevé 13 tests positifs sur des échantillons prélevés entre novembre 2019 et janvier 2020. Avant donc les premiers cas « officiels » déclarés en France, à Bordeaux et à Paris, fin janvier. Bien avant aussi les clusters de l’Oise, de Bretagne et surtout de Mulhouse qui ont véritablement diffusé l’épidémie en France.

L’institut est allé plus loin : il a enquêté auprès de 11 personnes qui se sont révélées, a posteriori, positives au Covid-19 fin 2019. Six n’ont déclaré n’avoir eu aucun symptôme dans la semaine qui a précédé le prélèvement de l’échantillon. « Cinq participants ont en revanche présenté des signes de maladies respiratoires virales et huit ont été en contact étroit avec des personnes qui présentaient de tels signes ou ont signalé des situations à risque d’exposition potentielle », précise l’Inserm.

Ces données ont été publiées par l’Institut dans l'European journal of epidemiology.