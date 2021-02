VOUS TEMOIGNEZ Le CBD, l’une des molécules du cannabis, fait de plus en plus d’adeptes en raison de ses propriétés anxiolytiques

Le cannabidiol, ou CBD, est extrait du cannabis, et a des propriétés relaxantes. — Julia Teichmann / Pixabay

CBD : trois lettres pour désigner le cannabidiol, l’une des molécules présentes dans le cannabis. Son arrivée dans l’Hexagone il y a quelques années a été plutôt discrète. Pourtant, aujourd’hui, le CBD se trouve partout, dans des boutiques dédiées ou chez le buraliste de votre rue. Si c’est le tétrahydrocannabinol (THC) qui responsable de l’effet de « défonce » du cannabis, le CBD, lui, a plutôt des effets apaisants et relaxants. Des effets de plus en plus recherchés dans ce contexte anxiogène de crise sanitaire du coronavirus, où les confinements, le couvre-feu, la vie sociale à l’arrêt et, pour certains, des finances affectées, sont une source d’angoisse difficile à surmonter.

Vous consommez du CBD ? Pourquoi et depuis quand en prenez-vous ? Huile, fleurs séchées, e-liquides, résine ou encore gélules : sous quelle forme avez-vous choisi de le consommer et pourquoi ? Quels effets vous procure-t-il ? Racontez-nous.