La scène s’est déroulée devant une horde de journalistes et de photographes. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a reçu lundi, à Melun (Seine-et-Marne) une première injection de vaccin anti- Covid Astra Zeneca. « Allez-y allez-y, vous me dites quand vous me piquez ? », a-t-il demandé à l’infirmière qui lui a répondu : « Ah bah j’y suis déjà. » Elle lui a ensuite demandé si tout s’était bien passé. « Oh bah oui », a assuré le ministre qui reboutonnait sa chemise. « Super rapide, rien senti. Vous avez été formidable. »

🔴 Covid-19: le ministre de la Santé Olivier Véran reçoit sa première dose de vaccin pic.twitter.com/L0wQOL28jj — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2021

Le vaccin Astra Zeneca, homologué la semaine dernière par les autorités sanitaires françaises, doit servir à vacciner la totalité des soignants, y compris ceux âgés de moins de 50 ans comme Olivier Véran, neurologue de formation.