La campagne de vaccination avec l'AstraZeneca a démarré ce dimanche au CHU de Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Quelque 3.500 personnels soignants sur les 8.500 du CHU de Bordeaux, ont déjà été vaccinés ces dernières semaines.

L’arrivée du vaccin AstraZeneca va permettre de vacciner tous les personnels de moins de 65 ans.

Environ 250 vaccinations par jour avec ce nouveau vaccin, sont programmées sur le centre de Haut-Lévêque à Pessac.

A peine arrivé, déjà injecté. Après avoir reçu samedi ses premières doses du vaccin AstraZeneca, le CHU de Bordeaux a démarré la campagne de vaccination dès ce dimanche. Une cinquantaine de personnels soignants s’est présentée au centre de vaccination de l’hôpital Haut-Lévêque, à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Sachant que le CHU dispose en tout de trois sites.

Quelque 3.500 personnels soignants, sur les 8.500 que compte au total le CHU, ont déjà été vaccinés ces dernières semaines avec le vaccin Pfizer. Mais il ne s’agissait que des personnes de plus de 50 ans. « Avec le vaccin AstraZeneca, on s’ouvre aux moins de 65 ans, ce qui va permettre aux jeunes soignants qui étaient sur liste d’attente de se faire vacciner, et de fait, on les voit arriver, explique Sophie Zamaron, directeur-adjoint au CHU de Bordeaux. Nous favorisons cependant nos services dits de première ligne, c’est-à-dire ceux qui accueillent beaucoup de Covid-19 : les urgences, la réanimation, les services de maladie infectieuse, seront parmi les premiers à être vaccinés. »

« On aura moins à craindre qu’auparavant, en rentrant dans une chambre »

Encadrée par des membres de la Protection civile, la campagne de vaccination est réglée comme du papier à musique. Quelques questions sont posées avant de recevoir l’injection, et les personnes vaccinées restent un petit quart-d’heure en observation après. Mais aucune difficulté n’a été relevée ce dimanche matin.

Le personnel soignant de l'hôpital Haut-Lévêque à Pessac, près de Bordeaux, a commencé à se faire vacciner avec l'AstraZeneca ce dimanche - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Laure, infirmière à Haut-Lévêque, fait partie des toutes premières à s’être fait vacciner avec l’AstraZeneca, ce dimanche. « On a été prévenu ce matin, on nous a téléphoné pour nous dire que l’on pouvait descendre de notre service de médecine interne à Haut-Lévêque pour se faire vacciner, nous sommes tous venus. Les médecins de notre service nous ont recommandé de le faire et moi je suis favorable à la vaccination. Ce sera plus rassurant de travailler vacciné, même s’il faut encore attendre la deuxième dose. On aura moins à craindre qu’auparavant, en rentrant dans une chambre. »

Campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca au CHU de Bordeaux - Twitter/CHU Bordeaux

« Le gros avantage de l’AstraZeneca, c’est qu’il n’y a pas de préparation »

Après ce démarrage un peu à l’improviste, la campagne va commencer à réellement s’organiser dès lundi. « Nous programmons environ 250 vaccinations par jour, dès lundi, sur ce site de Haut-Lévêque, explique le Dr Marianne Lafitte, cardiologue au CHU de Bordeaux, et responsable du centre de vaccination de Haut-Lévêque. Nous avons déjà 210 rendez-vous pris de longue date, sur lesquels on rajoute au moins 50 personnes, nous sommes donc prêts à monter à 270 personnes. Notre valeur ajoutée ici, c’est la réactivité, dès que les doses arrivent on peut vacciner du jour au lendemain. »

Le centre de vaccination du CHU de Bordeaux de Haut-Lévêque, à Pessac - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Outre sa conservation, « le gros avantage de l’AstraZeneca, c’est qu’il n’y a pas de préparation, on gagne ainsi un temps de fou, enchaîne Loïc Eoche, cadre de santé. On prélève directement dans le flacon les dix doses, et on injecte aussitôt au fur et à mesure. Alors que pour le Pfizer il y a besoin de faire une dilution avec du sérum physiologique, mélanger en respectant une certaine procédure, préparer les seringues et les mettre de côté. Et cette dilution prend du temps. »

« Il est plus pratique, c’est vrai, confirme le Dr Marianne Lafitte, ce qui fait que la diffusion partout en France va être facilitée, et que les personnes – pas seulement les soignants – y auront accès rapidement. Avec les vaccins à ARN messager, cela offre une gamme de vaccins disponibles qui est de plus en plus complète, ce qui représente un espoir important. »