Comment pourrait fonctionner un « passeport vaccinal » ? — 20 Minutes

Faut-il délivrer un « passeport vaccinal » ou un « certificat vaccinal » aux personnes qui se sont fait vacciner contre le coronavirus ? Le débat fait rage, notamment en Europe, qui est loin d’avoir tranché sur cette mesure contestée. Si jamais l’UE devait faire ce choix, comment un tel document pourrait-il fonctionner ? Difficile à dire, mais certains pays, déjà plus avancés sur la question, explorent différentes solutions. Israël, par exemple, pays le plus avancé sur la vaccination, n’est plus très loin de valider son « passeport vert ».