Chaque 4 février, ce combat quotidien est remis en lumière. Celui contre le cancer, afin de faire un point sur les avancées de la recherche et d’améliorer l’information au public pour booster le dépistage précoce. L’occasion, aussi, de rappeler quels sont les cancers qui sont le plus souvent diagnostiqués en France.

Selon les données de l’Institut national du cancer, les cas identifiés varient bien sûr selon le sexe. Concernant les femmes, le cancer du sein est le plus présent, devant celui du colon-rectum, du poumon ou de l’utérus. Et s’agissant des hommes, la prostate, le poumon ou le colon-rectum sont les organes les plus touchés. Pour en savoir plus, notre partenaire, Statista​, a compilé ces données en infographie :