Injection du Vaccin COVID-19 par un docteur dans un centre de vaccination au Palais des Festivals de Cannes. — SYSPEO/SIPA

La campagne de vaccination se poursuit en Haute-Garonne, même si les créneaux de rendez-vous sont saturés à l’heure actuelle.

La plateforme de rendez-vous téléphoniques reçoit en moyenne 15.000 à 20.000 coups de fil par jour.

Lundi, des patients ont reçu des SMS d’annulations de leur rendez-vous de seconde dose dûs à un couac technique selon l’Agence régionale de santé, qui va les reprogrammer.

La campagne de vaccination anti- Covid n’est pas un long fleuve tranquille. Il y a un peu plus de quinze jours, la plateforme de prise de rendez-vous téléphonique pour recevoir son injection ouvrait ses lignes en Haute-Garonne, à la veille de l’extension aux plus de 75 ans. Un numéro spécifique rapidement pris d’assaut pour obtenir un créneau dans l’un des 35 centres du département.

« Nous avons 15.000 à 20.000 appels par jour, c’est ce que nous avons habituellement sur une semaine au Samu. Mais nous ne pouvons pas tout traiter. Il devrait y avoir des créneaux supplémentaires dans les prochains jours. Nous nous sommes rendu compte aussi que beaucoup avaient pris plusieurs rendez-vous, comme cette dame qui en avait onze sur trois sites différents », a expliqué vendredi Vincent Bounes, le patron du Samu toulousain dont les équipes coordonnent la plateforme téléphonique.

Il arrive aussi que des frères et sœurs prennent chacun de leurs côtés un rendez-vous pour leurs parents âgés. Plusieurs centaines de doublons ont été déprogrammés avant d’être réaffectés, notamment sur les patients prioritaires, suivis dans le cadre de leur pathologie. Ces derniers, au nombre de 5.400, ont été contactés directement et se sont vus proposer deux rendez-vous : un pour leur vaccination et un pour le rappel.

Des SMS et un peu de stress

Mais vu l’engouement pour la vaccination et la tension sur les questions d’approvisionnement, le moindre grain de sable vient perturber la machine. Ainsi, lundi, des personnes ont reçu un SMS de la plateforme Internet KelDoc leur indiquant que leur rendez-vous pour une seconde injection était annulé.

De quoi susciter l’inquiétude chez certains destinataires, vu la difficulté à trouver le moindre créneau ces prochains jours et sachant qu’il faut respecter un délai de vingt-huit jours au maximum entre les deux injections de vaccin. Un couac dû à une manipulation technique identifié par l’Agence régionale de santé d’Occitanie.

« En Haute-Garonne, 8 des 35 centres de vaccination ont été confrontés à des rendez-vous de seconde injection, pris par des personnes n’ayant pas été bénéficiaires de la première injection. Cette situation a nécessité une reprogrammation de près de 800 rendez-vous fixés entre le 15 février et le 14 mars. Leur rendez-vous pour la seconde injection sera bien reprogrammé dans le délai prévu et les nouveaux rendez-vous leur seront proposés dès cet après-midi et demain au plus tard par SMS », tiennent à rassurer les autorités sanitaires.

Par ailleurs, ceux qui auraient pris par inadvertance un rendez-vous pour une première injection alors que ces créneaux étaient réservés à des deuxièmes injections, un nouveau rendez-vous leur sera proposé d’ici la fin de la semaine.