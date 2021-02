La cellule de contact tracing a été installée au déconfinement par la CPAM d'Ille-et-Vilaine. — C. Allain / 20 Minutes

Des visites au domicile des patients atteints du Covid-19 sont réalisées depuis une semaine en France.

Réalisées par des infirmiers libéraux, elles permettent d’aider les malades à bien respecter leur isolement, notamment au sein de leur logement.

La demande est forte et il va désormais falloir convaincre les professionnels d’accepter cet acte nouveau.

L’isolement est la meilleure solution pour limiter la propagation. Ce discours martelé par les autorités sanitaires depuis le début de l’épidémie de Covid-19 ne semble plus faire débat. Pour autant, cette phase d’isolement rester une épreuve difficile pour tous ceux qui ont été testés positifs au coronavirus​. Depuis une semaine, l’Assurance maladie a mis en place un système de visites à domicile pour toutes les personnes qui le souhaitent. Réalisés par des infirmières libérales, ces actes sont pour l’heure assez peu connus. Mais semblent très appréciés des patients. « La visite doit être faite le plus rapidement possible après le début de l’isolement afin qu’il soit le plus efficace possible », explique Patrice Thoraval, infirmier dans les Côtes d’Armor et président de l’Union régionale bretonne.

En venant au domicile des malades, lui et ses 5.700 collègues exerçant dans la région prodiguent des conseils aux malades et à leur famille. Ils peuvent aussi mener des dépistages au sein du logement afin de s’assurer qu’il n’y ait qu’une personne touchée. « Quand on doit s’isoler mais qu’on habite à plusieurs dans un petit logement, ce n’est pas toujours simple. On explique quels sont les bons gestes à appliquer et on invite les gens à sortir le moins possible de chez eux », explique l’infirmier. Ces visites sont aussi l’occasion d’alerter les médecins quand l’état de santé des patients s’avère préoccupant.

« Ça fait partie de nos missions »

En Bretagne, l’une des régions françaises les moins touchées par le Covid-19, environ 500 nouveaux cas positifs sont enregistrés chaque jour. Depuis la mise en place de ce dispositif il y a une semaine, un peu plus de 400 personnes ont pu bénéficier de ces visites, soit plus de la moitié de ceux qui les avaient acceptées. Car si la demande est forte, elle est soumise à l’acceptation des infirmières et infirmiers. Proposés par l’Assurance maladie lors d’un échange téléphonique de « contact tracing », ces rendez-vous ne sont pas obligatoires pour les professionnels. Ces derniers n’ont pas toujours ni l’envie ni le temps de les honorer. « Pour moi, c’était une évidence. Ça fait partie de nos missions. Tout ce qu’on peut faire pour limiter la propagation, on doit le faire », estime Laurence Le Pallec, infirmière à Pontivy, dans le Morbihan. « Je les fais en dehors de mes tournées car je dois m’équiper. Cela prend un peu de temps. On discute avec les patients, on rassure. Il y a beaucoup de bon sens ».

Financés par l’Assurance Maladie, ces actes sont « plutôt bien rémunérés » estime le porte-parole régional des infirmiers libéraux. Un argument qui pourrait pousser davantage de professionnels à les accepter. « Pour nous, ce n’est pas normal qu’un patient qui souhaite cette visite ne puisse pas l’avoir. On espère obtenir un taux de réponse de 100 % rapidement », explique Claudine Quéric, directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine. En plus de cette visite, les malades du Covid-19 sont systématiquement contactés par les équipes de « contact tracing » sept jours après leur dépistage, afin de s’assurer qu’ils peuvent rompre leur isolement.