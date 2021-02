Edouard Philippe est positif au Covid-19, lundi 1er février 2021. — AFP

La liste des politiques touchés par le Covid-19 s’allonge encore… L’ancien Premier ministre et maire du Havre Edouard Philippe​, 50 ans, a été testé ce lundi matin positif au Covid-19, a indiqué à l’AFP son entourage. Qui a précisé qu’il se « portait bien ». « Conformément aux recommandations, il s’est aussitôt isolé et travaillera depuis son domicile », a poursuivi cette source.

Les indicateurs français de l’épidémie sont toujours à un niveau élevé : plus de 27.000 malades du Covid-19 sont hospitalisés, pas loin des pics de la première et de la deuxième vague (32.000 et 33.000). Plus de 3.100 sont en réanimation, moins que les pics des précédentes vagues (4.900 à l’automne, 7.000 au printemps).