EPIDEMIE Deux patients atteints du Covid-19 et pris en charge dans les hôpitaux de Marseille sont transférés vers la Bretagne pour désengorger l’AP-HM

Les patients ont été transférés ce vendredi — Assistance publique des hôpitaux de Marseille

Deux patients atteints du Covid-19 et hospitalisés à l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) sont transférés ce vendredi vers le centre hospitalier de Saint-Brieuc en Bretagne, afin de désengorger les services de l’AP-HM, a appris 20 Minutes auprès de l’AP-HM, confirmant une information du Télégramme.

Contactée, l’agence régionale de santé précise que cette semaine, quatre autres patients de la région Paca ont été transférés vers la Bretagne et l’Occitanie. Dans un communiqué de presse, l’ARS précise que deux patients en réanimation à Nice ont été transférés à Vannes ce jeudi. Deux patients avignonnais ont été admis à Montpellier mardi et mercredi. Par ailleurs, ce mercredi, l’ARS a ordonné la déprogrammation de 40 % de l’activité en chirurgie et en médecine.