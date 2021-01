Le professeur Didier Raoult, à Paris le 16 septembre 2020. — RETMEN

Invité de Radio Classique en partenariat avec le Figaro, le directeur de l’IHU Didier Raoult s’est farouchement opposé à un éventuel reconfinement de la France pour lutter contre le coronavirus.

« Il faut regarder les données, demande Didier Raoult. Il n’y a pas de synchronisation entre les décisions sociales et l’évolution de l’épidémie. Donc on ne peut pas dire que ça joue le moindre rôle. Point final. »

Et de s’inquiéter : « C’est mieux de ne pas confiner, on va rendre tout le monde fou ! Il faut revenir sur terre. Depuis un an, on a les courbes. Il n’y a pas d’évidence que les mesures sociales qui ont été prises pour contrôler cette épidémie aient contrôlé quoi que ce soit. Donc il faut laisser les gens vivre et il faut soigner ! »