PANDEMIE L’entreprise franco-autrichienne a développé un vaccin via une technologie déjà éprouvée, à base de virus inactivé. Si les essais cliniques se poursuivent, Valvena lance déjà la production pour optimiser son calendrier de livraisons

La biotech franco-autrichienne Valneva a annoncé jeudi avoir initié la production de son candidat-vaccin contre le Covid-19. — JUSTIN TALLIS / AFP

La biotech franco-autrichienne Valneva a annoncé jeudi avoir initié la production de son candidat-vaccin contre le Covid-19, encore en phase d'essais cliniques, afin d'optimiser son calendrier de livraisons potentielles.

Le laboratoire a déjà signé en septembre un partenariat avec le gouvernement britannique en vue de lui fournir un maximum de 190 millions de doses de son vaccin. En janvier, la Commission européenne avait pour sa part affirmé avoir conclu des pourparlers exploratoires avec Valneva, à laquelle elle envisage d'acheter jusqu'à 60 millions de doses.

Le vaccin de cette biotech a été développé via une technologie déjà éprouvée, à base de virus inactivé -- à l'opposé de l'ARN messager, la solution utilisée par Pfizer/BioNTech et Moderna. Quelque 150 adultes participent actuellement à un essai clinique de phase 1/2 et les premiers résultats de l'étude sont attendus en avril 2021.

Ne pas connaître les retards de livraisons de ses concurrents

En initiant la production de son potentiel futur vaccin, Valneva entend «optimiser le calendrier» de ses livraisons potentielles, explique-t-elle dans un communiqué, au moment où des retards de plusieurs de ses concurrents ont indigné au sein de l'Union européenne.

Mercredi, Bruxelles a ainsi réclamé à AstraZeneca, qui attend pour vendredi le feu vert réglementaire européen pour son sérum, de lui livrer comme convenu des vaccins contre le Covid-19 produits dans deux usines situées au Royaume-Uni, après que le laboratoire a expliqué qu'il ne pourrait pas livrer à l'UE le nombre de doses prévu au premier trimestre.

L'Union européenne a sécurisé 600 millions de doses de vaccin contre le Covid-19: la Commission européenne a négocié six contrats avec des laboratoires pharmaceutiques, et elle est en discussions avec deux autres (Novavax et Valneva).