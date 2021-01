Olivier Véran quittant l'Elysée le 27 janvier 2021. — Ludovic MARIN / AFP

Le nombre de cas de variants du coronavirus est passé de 500 par jour au début du mois de janvier à 2.000 aujourd'hui, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui craint une vague épidémique «plus forte encore que les précédentes».

«On estime être passé de quelque 500 patients environ par jour atteints de ces variants au début du mois de janvier - c'est plus élevé que ce que nous pensions -, à plus de 2.000 patients par jour» actuellement, a exposé le ministre lors d'un point presse, alors que l'exécutif s'apprête dans les jours qui viennent à renforcer les restrictions sanitaires.

Essentiellement le variant anglais, mais aussi du sud-africain

«Essentiellement, c'est le variant découvert en Angleterre», mais également à très faible niveau « du variant d'origine sud-africaine», a-t-il précisé. «Les enseignements que nous tirons des pays dans lesquels ces variants ont circulé plus tôt et plus fort que chez nous sont qu'ils sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes compte-tenu de la forte contagiosité de ces variants», a ajouté le ministre.

«Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle sont certes utiles mais probablement pas suffisantes», a-t-il insisté. «Ces variants, je les considère un peu comme des nouveaux virus appelant de nouvelles mesures pour nous protéger», a-t-il ajouté, évoquant aussi une «épidémie dans l'épidémie».

« A nouveau le nombre de réanimations augmente, c'est factuel »

Le ministre a comparé la situation actuelle à celle ayant précédé le précédent confinement à l'automne, avec 3.100 malades du Covid en réanimation aujourd'hui, contre «3.300 ou 3.400» en octobre.

«On est presque aujourd'hui au niveau des réanimations du mois d'octobre. La grande différence aujourd'hui est que la dynamique n'est pas exponentielle c'est vrai, mais à nouveau le nombre de réanimations augmente, c'est factuel», a-t-il insisté, notant que les hôpitaux sont «presque à 60% d'occupation» des lits de réa par des patients Covid.

Des premiers transferts de patients interrégionaux envisagés

Face à cette pression hospitalière, certains hôpitaux, à Nice notamment, ont commencé à transférer des patients dans d'autres établissements de la même région, a-t-il indiqué. «Et nous ne sommes pas très loin d'envisager à nouveau de procéder aux premiers transferts de patients interrégionaux pour soulager certaines régions», a ajouté le ministre, évoquant le Grand Est et la Franche-Comté.

Il a toutefois aussi voulu rassurer en indiquant que «tous les scientifiques et les laboratoires restent confiants sur l'efficacité des vaccins» face à ces variants, même si des questions se posent encore pour le variant qui a émergé en Afrique du Sud.