Alors que les deux autorités sanitaires estimaient qu’on pouvait l’allonger à six semaines, le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer contre le Covid-19 sera maintenu à « 3 ou 4 semaines », a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mardi.

« Nous sommes face à une part d’inconnu, je fais le choix de la sécurité des données validées », s’est justifié le ministre, assurant que la question était « légitime » mais qu’un report n’aurait in fine qu’un « impact mineur sur le rythme des vaccinations ».

Accélérer l’injection de la première dose aux plus vulnérables

Samedi, la Haute autorité de santé (HAS) avait indiqué qu’il était possible d’espacer de six semaines l’injection de deux doses de vaccins, face à la limitation en nombre de doses de vaccin, estimant que « le risque de perte d’efficacité » du vaccin entre deux doses « paraît limité ».

L’allongement du délai d’injection des deux doses permettra d'« accélérer l’administration de la première dose aux personnes les plus vulnérables », soit, selon les projections de la HAS, au moins 700.000 personnes supplémentaires « qui seraient protégées par le vaccin » sur le premier mois d’application de cette mesure.