Au regard des craintes que peuvent inspirer les vaccins contre le Covid-19, c’est à une opération déminage que s’est livré AstraZeneca. Le laboratoire pharmaceutique britannique a défendu lundi soir l’efficacité de son vaccin pour les personnes âgées de plus de 65 ans, démentant les affirmations de deux médias allemands selon lesquels Berlin remet en cause la performance du produit pour cette classe d’âge.

« Les articles selon lesquels l’efficacité du vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 8 % chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement faux », a indiqué un porte-parole d’AstraZeneca.

Le journal Bild Zeitung et le quotidien économique Handelsblatt ont affirmé lundi soir que le gouvernement allemand doutait de l’efficacité de ce vaccin sur les personnes âgées de plus de 65 ans. Selon Handelsblatt , qui se réclame de sources gouvernementales, Berlin table sur une efficacité de 8 % pour cette classe d’âge. Bild Zeitung, également sous couvert de sources gouvernementales, écrit que la coalition d’Angela Merkel s’attend à ce que le vaccin, qui devrait recevoir vendredi le feu vert réglementaire de l’UE, ne soit pas homologué pour les plus de 65 ans.