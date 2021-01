Un dépistage PCR au Covid-19 (illustration). — D.Meyer/AFP

Réputé plus contagieux, le variant anglais du coronavirus tisse progressivement sa toile dans toute la France. Il vient même d’être formellement détecté en Vendée, département relativement épargné par l’épidémie. Trois personnes positives au Covid-19 en sont porteuses, annonce ainsi l'agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire. Une famille en provenance d’Angleterre, venue passer des fêtes de fin d’année en Vendée, serait à l’origine de la contamination.

« Des investigations renforcées ont été menées afin d’identifier les chaînes de contaminations et ont mis en évidence des cas de Covid-19 dans six familles, ayant été en contact avec les premières personnes contaminées », rapporte l’ARS.

Au moins 25 contaminations

A ce stade, 25 personnes seraient contaminées (dont trois au variant anglais) et 46 personnes ont été identifiées comme contact à risque. « Elles sont informées de leur situation et ont été isolées. Aucune personne n’a présenté de forme grave et n’a été hospitalisée. »

Par ailleurs, l’ARS en lien avec la santé scolaire, organise un dépistage au sein de certains établissements d’enseignement du secteur.

Le variant anglais du coronavirus avait déjà été détecté la semaine dernière en Pays-de-la-Loire, dans le bassin de Cholet (Maine-et-Loire). Trois personnes en étaient porteuses. L’une d’entre elles avait été hospitalisée.