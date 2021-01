Des vitamines dans une pharmacie de Paris, le 27 novembre 2017. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Elle procure énergie, vitalité, bonne mine mais elle augmente également nos défenses immunitaires. La vitamine D aiderait à limiter les infections respiratoires et à prévenir les formes graves du coronavirus, ont affirmé des scientifiques.

Dans un communiqué, publié ce lundi par le CHU d’Angers, 73 experts francophones et six sociétés savantes - l’Association française de lutte antirhumatismale, la Société française d’endocrinologie, la Société française de gériatrie et gérontologie, la Société française de pédiatrie, la Société française d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique, la Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation - recommandent la distribution de vitamine D à grande échelle.

« Un adjuvant utile pour contribuer à prévenir l’infection »

Selon les experts, la vitamine D permettrait de moduler la synthèse de certaines protéines comme l’ACE2 (utilisé par le SARS-CoV-2 pour infecter les cellules hôtes). « L’ACE2 a des effets protecteurs contre l’inflammation dans plusieurs organes, dont les poumons », expliquent-ils dans le communiqué. L’ACE2 est une protéine « clé dans la physiologie du Covid-19, nécessaire à l’entrée du virus SARS-CoV-2 dans les cellules de l’hôte », avait expliqué l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), en mai dernier, ont repéré nos collègues de France Bleu.

Mais les scientifiques rappellent tout de même que la vitamine D n’est ni un médicament contre le coronavirus, ni « une arme du même niveau que la vaccination ou les gestes barrière », mais bien « un adjuvant utile pour contribuer à prévenir l’infection par le SARS-CoV-2, mais aussi et surtout [pour réduire] le risque de formes graves de Covid-19, de passages en réanimation et de décès liés à ce virus ». Ils recommandent de distribuer de la vitamine D aux personnes contaminées « à forte dose, et ce dès le diagnostic de Covid-19 posé » mais également à promouvoir « à grande échelle la supplémentation en vitamine D », aux vues des insuffisances « retrouvées chez 40 à 50 % de la population française et plus encore chez les personnes à risque de formes graves de Covid-19 ».

La prise de vitamine D est « sans risque » si les doses sont adaptées, cette substance étant « simple, sans danger, peu coûteuse, remboursée par l’Assurance maladie ».