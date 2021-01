Injection du Vaccin COVID-19 par un docteur dans un centre de vaccination au Palais des Festivals de Cannes. — SYSPEO/SIPA

« Et toi, tu vas te faire vacciner ? » Cette question s’invite de plus en plus dans nos discussions. A l’heure où la France a vacciné, mercredi, près de 250.000 personnes et où elle tente d’accélérer le mouvement en ouvrant aux plus de 75 ans cet accès aux vaccins dès lundi prochain, la défiance semble s’amenuiser. Pour le moment, les Français peuvent recevoir deux vaccins contre le Covid-19, celui de Pfizer-BioNTech et de Moderna. D’autres devraient suivre, à condition que l’Union européenne donne son accord.

Le flot d’infos sur, non pas le, mais les vaccins contre le coronavirus, est difficile à suivre. Et il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Notamment sur cette nouvelle technique, le vaccin avec ARN messager, utilisé par plusieurs de ces vaccins. Sur la transmissibilité du coronavirus après le vaccin. Sur la rapidité avec laquelle ils ont été mis au point…

Pour essayer de lever certains doutes et de résumer les connaissances actuelles sur ces différents vaccins, 20 Minutes vous propose de poser toutes les questions qui vous taraudent sur ce sujet. Vous pouvez nous les envoyer, en remplissant le formulaire ci-dessous. Nous tenterons, dans un prochain papier, de répondre à vos principales interrogations.