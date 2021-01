Des gens masqués en raison de l'épidémie de Covid-19 marchent sous l'ombrière du Vieux-Port de Marseille — LOUAI-BARAKAT/SIPA

Le cluster marseillais lié au variant britannique du coronavirus est sous contrôle, a indiqué mardi l’Agence régionale de santé (ARS), selon laquelle les 24 malades de ce foyer épidémique ​ont probablement bien été tous infectés par cette souche.

« Le cluster est maîtrisé et sous contrôle. Il sera considéré comme clôturé lorsque le dernier des patients positifs placés à l’isolement pendant sept jours aura effectué un test négatif », a déclaré à l’AFP une porte-parole de l’ARS.

Vingt-trois autres personnes

Après qu’une première personne a été testée positive au nouveau variant anglais, la semaine dernière à Marseille, dans une famille française vivant à Londres et désormais repartie en Angleterre, 23 autres personnes avaient été testées positives au Covid-19.

« Le protocole national prévoit que l’on teste en séquençage le patient zéro et le dernier cas identifié dans les cas contacts les plus éloignés. On l’a fait et on en a ajouté six supplémentaires », a encore expliqué la porte-parole de l’ARS.

Partiellement identifié

Les premiers résultats communiqués lundi ont montré que six relevaient « à 100 % » de cette mutation. Les deux derniers prélèvements « n’ont été que partiellement identifiés par le séquençage », a poursuivi mardi l’ARS, qui les considère cependant comme « des cas possibles ».

« On n’a pas besoin d’envoyer tous les prélèvements en séquençage pour savoir, sur la base de ces premiers résultats, que l’ensemble des personnes positives au Covid dans ce cluster relevaient bien de la souche britannique », a-t-on encore ajouté de même source.