La phase 2 de la campagne de vaccination vise les personnes de plus de 75 ans en particulier — FRED SCHEIBER

La semaine dernière, Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé que les plus de 75 ans pourraient se faire vacciner à compter du 18 janvier.

Les lecteurs de 20 Minutes sont une majorité à encourager leurs aînés à accepter la vaccination. Mais beaucoup de seniors hésitent encore, par manque d’information et de confiance dans les autorités.

D’autres déconseillent aux plus âgés de se faire inoculer un produit dont ils ne connaissent que trop peu les effets secondaires.

Le pape François aurait-il entendu l’appel de Jean Castex et d’Olivier Véran ? On ne sait pas si c’est la parole divine, celle du gouvernement ou une autre raison qui a influencé le souverain pontife, qui a déclaré, ce samedi, qu’il allait se faire vacciner. Âgé de 86 ans, il serait concerné, s’il vivait en France, par la « phase 2 » de la stratégie nationale, lancée ce jeudi.

Les personnes âgées de 75 ans et plus, hors Ehpad, pourront alors prendre un rendez-vous pour se faire vacciner à partir de lundi, le 18 janvier. Mais les récents sondages montrent encore une réticence de beaucoup de Français. Pour comprendre la position des seniors et de leurs proches, 20 Minutes a interrogé ses lecteurs pour savoir s’ils comptent inciter leurs aînés à se faire vacciner.

« Plus à redouter du Covid-19 […] que du vaccin »

Pour Roche, la question ne se pose même pas : « ils ont déjà décidé de le faire ». Mais tous les seniors ne sont pas aussi convaincus et beaucoup d’enfants ou de petits-enfants doivent les encourager. Comme Thierry, dont le père a 85 ans : « Comme je n’habite pas assez près pour aller le voir aussi souvent que j’aimerais, cela me rassurera de le savoir vacciner. » Fred se réjouit, lui aussi, d’avoir réussi à convaincre ses parents : « Ils ont compris qu’ils ont plus à redouter du Covid-19 et de ses effets secondaires que du vaccin lui-même. » Même stratégie pour Léa*, qui a dû mettre les risques dans la balance pour faire pencher sa mère de 90 ans : « Au choix, c’était l’isolement pendant des mois, ou pire hôpital et respirateur. Elle a choisi la vaccination. » L’argument de la liberté revient souvent dans les témoignages.

Pour d’autres, il a fallu faire appel à un médecin. La grand-mère d’Arthur, récalcitrante, s’est décidée grâce aux arguments de son médecin traitant, au grand soulagement de son petit-fils. Mais il peut y avoir des problèmes de communication. Eric, qui pousse ses parents et beaux-parents à se lancer, ne comprend pas la réaction de son praticien : « Il leur conseille d’attendre. Vu le contexte, c’est presque de la mise en danger d’autrui. » Arthur encourage au contraire à communiquer autour des personnes déjà vaccinées et qui se sentent bien. C’est d’ailleurs ainsi que Séverine, plutôt rétive face aux piqûres, s’est convaincue elle-même et sa belle-mère de 84 ans : « Et ce n’est pas une blague, je m’entends très bien avec elle. »

Le doute face aux informations

Pour les parents de Bruno, 78 et 77 ans, les arguments ne sont pas suffisants, ils attendront : « Ils ne souhaitent pas servir de cobayes pour la science. » Attendre, c’est la tentation de beaucoup. La maman de Valérie, complètement « flippée » par le virus, n’a pas encore pris sa décision : « J’essaie de la convaincre en douceur mais j’aimerais qu’elle ne mette pas des semaines à se décider. » Carole vit la même situation. Sa position de soignante ne suffit pas à convaincre ses parents, « frileux » et déstabilisés par ce qu’ils lisent : « Ils entendent des tas de conneries sur les vaccins, des fake news et reçoivent des mails de pseudo-experts. »

Le doute peut aussi venir des plus jeunes. Les grands-parents de Marine sont en pleine forme, et elle a peur que le vaccin ait un effet néfaste sur leur santé : « Je n’ai pas confiance dans ces vaccins pondus à la va-vite. Je ne leur conseille pas d’essayer. » Des mots qui résument bien une partie des témoignages reçus. Liliane, dont les parents ont perdu toute confiance dans les autorités après l’épisode des masques et « le manque d’anticipation » du gouvernement, ne leur conseillera pas de se faire vacciner. Comme eux, elle se dit étonnée par le « tour de force » des laboratoires pour trouver si rapidement un vaccin. Alexandre, lui, ne veut pas que ses parents se fassent vacciner pour que « demain, l’Etat nous annonce qu’il s’est trompé sur les vaccins ».

D’autres s’impliquent davantage dans le rejet, en encourageant leurs aînés à ne pas se faire vacciner. Karim demande ainsi à ses grands-parents de ne pas se faire inoculer « un prototype dont on ne connaît pas les effets à long terme ». Même réaction pour Bastien*, qui en connaît trop peu sur les effets secondaires et sur la durée de protection que prodiguent les vaccins proposés. Il déconseille à ses parents de « tenter le diable ».

Certains seniors veulent décider

Il y a donc les pour, les contre. Et ceux qui refusent d’influencer. C’est le choix d’Amandine, qui ne veut pas « décider pour sa grand-mère ». Idem pour Emmanuel, qui estime que les seniors ont « l’expérience et la sagesse pour savoir ce qu’ils ont à faire ».

Et Agnès, 75 ans, de confirmer : « Je n’ai pas besoin des conseils de mes enfants. J’en ai marre d’être prise pour une débile parce que j’ai mon âge ! » Du haut de ses 80 ans, Jacques ne veut pas non plus que quelqu’un décide pour lui : « Je n’ai pas de conseils à recevoir, personne n’arrivera pas à me bourrer le mou. » C'est dit.

* Le prénom a été modifié