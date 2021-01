VOUS TEMOIGNEZ Jean Castex et Olivier Véran ont expliqué ce jeudi soir que les plus de 75 ans pourront recevoir une injection contre le Covid-19 « à partir de lundi 18 janvier »

Une dose du vaccin Pfizer contre le coronavirus. — UGO AMEZ

Plus question d’attendre. Lors de leur point d’étape, ce jeudi soir, sur la stratégie de lutte contre le Covid-19 en France, Jean Castex et Olivier Véran ont mis l’accent sur un élément attendu : la vaccination. Alors que le gouvernement est critiqué de toutes parts pour la lenteur de cette campagne, le Premier ministre et son ministre de la Santé ont détaillé les modalités qui doivent permettre de passer à la vitesse supérieure.

Parmi elles, l’avancée dans le temps de la « phase 2 ». Les personnes âgées de 75 ans et plus, hors Ehpad, pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier, soit dans dix jours. Et à compter de jeudi prochain, le 14, elles pourront prendre rendez-vous en vue de cette injection. Un numéro de téléphone (encore à déterminer) et le site sante.fr indiqueront la marche à suivre.

En élargissant ainsi la base des personnes pouvant être vaccinées, l’exécutif espère atteindre son objectif depuis le départ : un million de Françaises et Françaises ayant reçu une dose fin janvier. Mais les plus de 75 ans répondront-ils à l’appel ?

Vos grands-parents ont plus de 75 ans et sont concernés par cette annonce ? Avez-vous déjà discuté de la vaccination avec eux ? Ou comptez-vous le faire ? Qu’est-il ressorti de vos discussions ? Y sont-ils favorables ? Ont-ils des réticences ? Allez-vous les inciter à prendre rendez-vous dès la semaine prochaine ? Racontez-nous.