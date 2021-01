Le ministre de la Santé Olivier Véran — WITT/SIPA

Le gouvernement n'en finit plus de promettre une accélération de la vaccination contre le Covid-19, après avoir été sévèrement critiqué. Ce mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que toutes les personnes âgées de 75 ans et plus, y compris celles ne résidant pas dans un Ehpad, auront accès au vaccin avant la fin du mois.

« Ça fait 5 millions de personnes », a précisé le ministre de la Santé. Il a également annoncé l'élargissement de la campagne de vaccination aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, pour le moment réservée aux résidents des Ehpad et aux soignants d'au moins 50 ans.

Les personnes concernées devraient bénéficier de l'installation de premiers centres de vaccination « en ville » d'ici au début du mois de février. « 500.000 (doses) ont déjà été reçues. Et 500.000 doses supplémentaires arriveront chaque début de semaine », avait assuré de son côté dimanche le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans le Parisien.