EPIDEMIE Emmanuel Macron souhaite qu'un collectif de citoyens soit créé et consulté sur la campagne de vaccination

Illustration d'une infirmière préparant le vaccin contre le Covid-19. — Lewis Joly / JDD/SIPA

Le gouvernement, sous le feu des critiques face à une vaccination à pas de tortue, veut accélérer le rythme. Selon le Journal du Dimanche, le recrutement du collectif de citoyens, souhaité par Emmanuel Macron, va débuter ce lundi. Objectif ? Que ces 35 citoyens accompagnent la campagne de vaccination et renouer avec la confiance, alors que les derniers sondages dévoilent que seulement 40 % des Français souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19.

35 citoyens tirés au sort

En effet, selon cet article de nos confrères du JDD et de France Bleu, le Conseil économique social et environnemental (Cese), qui va héberger leurs travaux va commencer le tirage au sort des 35 personnes. Comment seront-elles choisies ? « Selon des critères d’âge, de genre, de région, de niveau de diplôme, de catégorie socioprofessionnelle et de type d’habitation », précise le Cese.

Par ailleurs, une question sera posée aux citoyens : « Avez-vous l’intention de vous faire vacciner dans l’année 2021 contre le Covid-19 ? ». Selon leur réponse, ces hommes et femmes seront classés sur échelle de 1 à 5. « Cette expression de leur position permettra de ­constituer a posteriori les équilibres au sein du collectif de citoyens, afin d’avoir des avis et des recommandations reflétant les positions en présence au sein de la société française », explique le Cese dans les colonnes du JDD.