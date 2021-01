EPIDEMIE Les chiffres de l'incidence sont très variables ces derniers jours et les entrées à l'hôpital et en réanimation augmentent légèrement

Illustration de l'entrée du CHRU de Tours. — AFP

Des chiffres scrutés à la loupe et des disparités étonnantes… Plus de 12.000 nouveaux cas confirmés du Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France où le nombre de patients hospitalisés a légèrement augmenté et le nombre de morts a dépassé les 65.000, selon les chiffres publiés dimanche par Santé Publique France.

21.000 nouveaux cas en 24h

Le nombre de cas enregistrés a été de 12.489 en 24 heures, contre 3.466 samedi. En période de vacances, cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3.000 et plus de 21.000. Mais toujours loin, en moyenne, de l’objectif gouvernemental de descendre à 5.000 cas par jour. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l’ensemble des personnes testées, est en hausse depuis plusieurs jours, à 5,2 % dimanche, contre 4,6 % la veille.

Une centaine de décès

Avec 116 nouveaux décès à l’hôpital en 24 heures, le Covid-19 a désormais causé la mort de 65.037 personnes en France depuis le début de l’épidémie. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 est de 24.780, soit 322 de plus que samedi, avec 657 nouvelles admissions dans la journée. Le nombre de malades en réanimation ou soins intensifs est également en légère hausse, avec 2.665, soit 33 de plus que samedi, avec 101 nouvelles admissions.