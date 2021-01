EPIDEMIE Le taux de positivité est passé de 3,8% à 4,6% ce samedi, et 3.466 nouveaux cas ont été diagnostiqués

Dépistage du Covid-19 le 23 décembre 2020 à Marseille (illustration) — LOUAI BARAKAT/SIPA

Le nombre de patients hospitalisés et de ceux en réanimation a légèrement augmenté en vingt-quatre heures ce samedi, après une baisse continue depuis quelques jours, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Avec 157 nouveaux décès à l’hôpital en vingt-quatre heures, le Covid-19 a désormais causé la mort de 64.921 personnes en France depuis le début de l’épidémie.

Le nombre de patients hospitalisés pour coronavirus est de 24.458, soit 195 de plus que vendredi, avec 646 nouvelles admissions dans la journée. Le nombre de malades en réanimation ou soins intensifs est également en légère hausse, avec 2.632, soit 23 de plus que vendredi, et 101 nouvelles admissions en vingt-quatre heures.

Face au risque d’une nouvelle flambée de l’épidémie après les fêtes de fin d’année, le gouvernement a décidé de renforcer depuis samedi le couvre-feu dans 15 départements de l'Est du pays.

Le taux de positivité grimpe

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l’ensemble des personnes testées, est passé de 3,8 % à 4,6 % samedi.

Le nombre de nouveaux cas enregistrés sur 24 heures a été de 3.466 contre 19.348 vendredi. En période de vacances, cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3.000 et plus de 21.000. Mais toujours loin, en moyenne, de l’objectif gouvernemental de descendre à 5.000 cas par jour.

Par ailleurs, selon les données du ministère de la Santé transmises au site Covidtracker.fr​, 352 personnes avaient été vaccinées au 31 décembre 2020 dans l’Hexagone.