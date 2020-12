DEPISTAGE Entre le 21 et le 27 décembre, 3,02 millions de tests virologiques ont été effectués en France

Lors d'un test PCR à Lyon, dans le cadre de la campagne de dépistages massifs organisée par la région jusqu'au 23 décembre. — E. Frisullo / 20 Minutes

La semaine de Noël, le nombre de tests virologiques du Covid-19 s’est envolé, avec plus de trois millions réalisés et une part grandissante de tests antigéniques, a annoncé la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), ce jeudi.

Entre le 21 et le 27 décembre, 3,02 millions de tests virologiques ont été effectués en France, dont 42,2% de tests antigéniques, indique dans un communiqué la Drees, qui note une concentration de ces tests les quelques jours avant Noël.

Le nombre de tests multipliés par cinq

Le chiffre est en forte augmentation par rapport à la semaine précédente (2,3 millions de tests, dont près d’un tiers de tests antigéniques). « En deux semaines, le nombre de tests antigéniques a quasiment été multiplié par cinq », souligne la Drees.

Malgré cette augmentation très importante des tests RT-PCR et antigéniques réalisés, la part des tests validés en moins de 24h reste stable par rapport à la semaine précédente, à 91 %. Entre le 1er mars et le 27 décembre, 33,7 millions de tests RT-PCR et 2,8 millions de tests antigéniques ont été réalisés en France, précise la Drees.