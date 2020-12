Une vaccination contre le Covid-19 (illustration). — USA Today Network/Sipa USA/SIPA

La campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la région Grand Est débutera lundi 4 janvier.

« A partir du 11 et surtout du 15 janvier », la vaccination sera étendue « à l’ensemble des établissements concernés : Ehpad et unités de soins de longue durée », soit « plus de 650 sites de vaccination potentiels », a annoncé la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS), Virginie Cayré.

Déjà particulièrement frappée par l’épidémie au printemps, la région Grand-Est s’inquiète d’une remontée inquiétante des contaminations, en particulier chez les personnes âgées.

Mauricette n’habite pas dans le Grand Est. Du moins pas cette septuagénaire, qui a été la première personne en France a être vaccinée contre le Covid-19. C’était dimanche dernier à l’hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Pour le Grand Est, la vaccination débutera lundi 4 janvier sur une trentaine de sites pilotes de la région, où l’épidémie est de nouveau « préoccupante », a indiqué mercredi la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS), Virginie Cayré.

« Le travail est en train de se finaliser pour les consultations pré-vaccinales et le recueil des consentements », a ajouté la directrice générale de l’ARS lors d’une conférence de presse conjointe avec la préfète de la région Grand Est, Josiane Chevalier. « A partir du 11 et surtout du 15 janvier », la vaccination sera étendue « à l’ensemble des établissements concernés : Ehpad et unités de soins de longue durée », soit « plus de 650 sites de vaccination potentiels », a ajouté Virginie Cayré, indiquant que les vaccins étaient livrés ce jour dans la région.

« Situation préoccupante »

Déjà particulièrement frappée par l’épidémie de Covid-19 au printemps, la région Grand Est s’inquiète d’une remontée inquiétante des contaminations, en particulier chez les personnes âgées. « La circulation du virus dans la région ne faiblit pas, mais au contraire progresse », a résumé Virginie Cayré, évoquant une « situation préoccupante ».

A l’exception du Bas-Rhin, les neuf autres départements de la région sont concernés par un avancement du couvre-feu à 18h envisagé par le gouvernement, en raison d’un taux d’incidence dans la population en général ou chez les plus de 65 ans supérieur à 200 pour 100.000.

La préfète du Bas-Rhin, également préfète de la région Grand Est, Josiane Chevalier, a confirmé que les concertations entre préfets et élus locaux avaient débuté ce mercredi et que des annonces auraient lieu « aujourd’hui ou demain ».