Le généticien Axel Kahn regrette ce mercredi que le gouvernement n’adopte pas une stratégie plus offensive pour persuader les Français de la nécessité de se faire vacciner contre le Covid-19. La stratégie prudente du gouvernement « n’est pas adaptée à une situation qui est très périlleuse », souligne sur Europe 1 le président de la Ligue nationale contre le cancer, alors même, dit-il, qu’il y a en France entre 30 et 35 % de « vaccino-sceptiques ».

Axel Kahn appelle à cibler les « personnes terriblement hésitantes ». « Il faut certainement leur apporter la vérité et la transparence, mais également de l’enthousiasme », ajoute-t-il, reprochant à l’exécutif d'« avancer à tout petit pas ». Avec cette attitude, « on va les convaincre qu’en effet, si on va si lentement, c’est qu’on n’est pas sûr de soi et qu’il y a un danger », observe-t-il.

« Pas de stratégie vaccinale »

« Il faut protéger le peuple Français et les personnes fragiles. Et faire vacciner les soignants en priorité », poursuit le président de la Ligue nationale contre le cancer, lui-même décidé à se faire vacciner « le plus tôt possible ». Sur la chaîne Cnews, le professeur Philippe Juvin, chef des urgences à l’hôpital Georges Pompidou, a regretté pour sa part que la France « n’ait pas de stratégie vaccinale ».

« A titre individuel, j’aimerais être vacciné, pour montrer l’exemple, et dire aux gens : "on ne meurt pas du vaccin, on meurt du Covid, et quand on ne meurt pas, on fait des formes lourdes qui sont très invalidantes". » « Si j’étais le Premier ministre, je me ferais vacciner », a-t-il ajouté.